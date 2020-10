Prymas: W kwestii aborcji Kościół nauki nie zmieni

O tym, że w sprawie aborcji Kościół swojej nauki zmienić nie może, mówił na antenie RMF FM prymas Polski abp Wojciech Polak. Hierarcha podkreślał, że „zabicie ludzkiego niewinnego życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci, jest zawsze wielkim nieporządkiem moralnym”.

22. października Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z polską konstytucją przepisów pozwalających na aborcję w przypadku ciężkiej wady bądź choroby dziecka. Orzeczenie wywołało w Polsce lawinę protestów zwolenników aborcji, która stała się najważniejszym tematem debaty publicznej.

Dziś na antenie radia RMF FM do kwestii zabijania dzieci nienarodzonych odniósł się prymas Polski abp Wojciech Polak:

- „Kościół nie zmieni swojego zdania. Mówiliśmy o tym wielokrotnie. (…) Dla Kościoła podstawową zasadą, którą powtarzamy, jest, że zabicie ludzkiego niewinnego życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci, jest zawsze wielkim nieporządkiem moralnym” – mówił.

Skomentował też wypowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który wezwał do obrony polskich kościołów, atakowanych przez lewicowych ekstremistów. Prymas Polak podkreślił, że żadne instrumentalizowanie spraw wiary nie przyniesie nic dobrego.

Metropolita gnieźnieński odniósł się w rozmowie również do wczoraj ogłoszonej przez premiera Mateusza Morawieckiego decyzji dotyczącej zamknięcia cmentarzy. Zaznaczył, że decyzja ta nie była z nim konsultowana i nie ma wiedzy, aby była konsultowana z kimś z KEP:

- „Myślę, że wszyscy w jakiś sposób, patrząc na te zastraszająco rosnące liczby zachorowań, żeśmy się tego też spodziewali. Jest to bardzo bolesne na pewno dla wielu ludzi, jest to trudne do przyjęcia. (…) Myślę, że jest to uzasadnione, żebyśmy przede wszystkim się ze sobą w jakichś wielkich masach ludzkich nie stykali” – ocenił.

kak/PAP