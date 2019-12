Prymas Polski: W Kościele zdarzyło się wielkie zło

JS 21.12.19 12:12

Pedofila w Kościele, zło za które odpowiedzialność ponosi wielu hierarchów. W imię niezdrowej, fałszywej ochrony Kościoła, ukrywali przypadki pedofilii, zakładali zmowę milczenia a najgorsze było to jak otrzymywali za to korzyści (za inne przewinienia kapłanów też). Żeby w takich zabiegach jeszcze próbowali naprawiać krzywdy, uczciwie przeprowadzać śledztwa i wyciągali konsekwencje, nakładali sprawiedliwe kary w przypadku udowodnienia pedofilii, to jeszcze mógłbym to zrozumieć. Jednak nie wiele o tym wiemy i wszystko to ciągnęło się w Kościele i ciągnęło aż w końcu p. Sekielski zrobił z tego film i wrzód pękł. Teraz hierarchowie podnoszą głos, że zło stało się i dzieje się w Kościele. Co żeście zrobili żeby go nie było ? To przecież wy chcieliście nadzorować i nadzorujecie Kościół Pana w Polsce.

Króluj nam Chryste

Pozdr.