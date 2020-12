Prymas Polski domaga się wyjaśnień od o. Rydzyka

- Dostałem dzisiaj wiadomość od księdza biskupa Edwarda Janiaka, to jest współczesny męczennik mediów. Media to zrobiły i nie dajmy się katolicy, że na księdza jakiegoś będą warczeć, filmidło zrobią i wszyscy się trzęsą. A nie, że mam udowadniać, że nie jestem wielbłądem, wszystko się pokręciło i my się trzęsiemy i myślę, że w kościele powinniśmy się nie bać i upominać o sprawiedliwość – powiedział podczas obchodów 29 rocznicy założenia Radia Maryja dyrektor o. Tadeusz Rydzyk.

Słowa duchownego redemptorysty wywołały falę bardzo ostrych komentarzy po różnych stronach sceny politycznej. Na słowa o. Rydzyka zareagowało wielu publicystów oraz Rzecznik Praw Dziecka, a także wspólnota zakonu Redemptorystów.

W tej sprawie wyjaśnień zażądał także prymas Polski abp Wojciech Polak, a wiadomość o tym podała telewizja TVN24.

mp/tvn24/stacja7.pl