Prymas Czech: Abp Jędraszewski ma rację, ideologia LGBT jest jak zaraza

JS 7.10.19 13:27

Najszybciej infekują się młodzi ludzi. Oni chcą iść z postępem. Większość Polskich rodzin katolickich jest liberalna i nie sprawdza co w głowach mają ich dzieci. Jaki będzie skutek ?

Młodzi i tak już prawie nie chodzą do kościoła a nawet jak chodzą to nie usłyszą już o tym co jest złe a co dobre. Nadchodzą CIEMNOŚCI. Wkrótce przyjdzie MROK, całkowity MROK. I to my będziemy winni, bo nie bronimy NASZEJ WIARY !!! My tak na prawdę nie znamy naszej wiary a tyle razy chodziliśmy do kościoła !

Króluj nam Chryste

Pozdr.