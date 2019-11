Prowokacja prowokacją pogania... Para gejów przerobiła plakat MN

Maria Blaszczyk 11.11.19 16:32

Czyli jak "narodowcy" przerabiają faszystowski symbol, to jest cacy.

Jak ktoś inny przerabia tę przeróbkę - to jest prowokacja?



Aha, i z tą zacisniętą pięścią to nawet nie o samą przemoc chodzi, tylko o klasyczny symbol "White Power"...