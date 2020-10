Protesty aborcjonistów. Szturmowano dom abp. Gądeckiego

Liberalno-lewicowe środowiska sprzeciwiające się ochronie życia dzieci nienarodzonych protestują wobec orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który za niezgodną z konstytucją uznał tzw. przesłankę eugeniczną. W nocy odbyły się kolejne protesty, których uczestnicy są coraz bardziej wulgarni i agresywni. W Poznaniu anarchiści próbowali wyważyć drzwi w pałacu arcybiskupa i dostać się do środka. Ostatecznie policji udało się powstrzymać tłum.

W czwartek Trybunał Konstytucyjny, rozpatrując w pełnym składzie wniosek 119 posłów orzekł, że niezgodne z polską ustawą zasadniczą są przepisy ustawy z 1993 roku, które pozwalają na aborcję w przypadku podejrzenia poważnej wady lub choroby dziecka.

W ramach protestów przeciwko tej decyzji, które odbywają się w całym kraju, wczoraj w Poznaniu odbył się „spacer” pod hasłem „Matka-Polka-Więźniarka”. Demonstracja rozpoczęła się pod poznańską siedzibą Prawa i Sprawiedliwości, gdzie miało zebrać się kilka tysięcy osób. Później demonstranci przeszli pod dom metropolity poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego.

Przed siedzibą metropolity skandowali takie hasła jak: „Je*** PiS”, „wypier***ć” czy „Precz z czarnymi, precz z Kościołem”, „Polska laicka, nie katolicka!”. Tłum chciał podjąć szturm i wtargnąć do środka. Według relacji lokalnej „Gazety Wyborczej”, grupie osób udało się wejść do przedsionka i uchylić drzwi. Kiedy protestujący zaczęli napierać, pojawiła się policja i odseparowała tłum od domu abp. Gądeckiego.

Wtedy też demonstranci zaczęli się kłócić. Anarchiści krzyczeli, aby wejść do pałacu i go okupować. Inni uczestnicy przekonywali, by tego nie robić.

Siedziba przewodniczącego KEP stała się celem ataku protestujących ze względu na oświadczenie, jakie ten wydał po ogłoszeniu orzeczenia TK:

- „Stosunek do najsłabszych jest – jak nauczał św. Jan Paweł II – miarą demokracji i dobroci społeczeństwa. Każdy człowiek prawego sumienia zdaje sobie sprawę z tego, jak niebywałym barbarzyństwem jest odmawianie prawa do życia komukolwiek, zwłaszcza z powodu jego chorób” – napisał w czwartek hierarcha.

Z wielkim uznaniem przyjąłem dzisiejszą decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Życie każdego człowieka przedstawia przed Bogiem taką samą wartość i powinno być w takim samym stopniu chronione przez państwo.#Oświadczenie: https://t.co/vl1cmdVnKx — Przewodniczący Episkopatu (@Abp_Gadecki) October 22, 2020

kak/misyjne.pl