Protestantyzacja Kościoła. Synod Amazoński i Niemcy

"To co się dzieje w Niemczech od 1968 roku, jest tak naprawdę zerwaniem z depozytem wiary, odrzuceniem wielu praw katolickiego nauczania. Zaczęło się przed 50 laty od odrzucenia papieskiego nauczania o antykoncepcji. Niemcy chcą przeprowadzić w Kościele pewną reformę, pewien plan, który jest tak naprawdę wzorowany na tym, co zrobili już protestanci" - mówił Paweł Chmielewski, publicysta związany z fronda.pl i pch24.pl, w programie "O co chodzi" Bronisława Wildsteina w TVP Info.

"Mamy do czynienia w tej chwili z ruchem progresywnym, który dąży do dostosowania Kościoła katolickiego do współczesnego świata. Rezygnuje się z uznawanych do tej pory za niewzruszalne prawd wiary. To jest fakt, tak się już dzieje" - wskazywał red. Chmielewski.

"Przypominam że w wielu krajach świata, za zgodą papieża Franciszka rozwodnicy w nowych związkach od 2017 roku przystępują do Komunii świętej, co również jest niezgodne z nauczaniem świętego Jana Pawła II. Również od 2017 roku w Niemczech do Komunii świętej przystępują protestanci, co w ogóle jest już jawnym zerwaniem z tradycją Kościoła, z nauczaniem nie tylko Jana Pawła II, ale i wielu poprzednich papieży. Na to też papież Franciszek się zgodził" - dodawał.