Protest przedsiębiorców. Zatrzymany senator KO?

stm. 16.5.20 20:10

Dziwne zatrzymanie, można było łysą pałę filmować i udzielać wywiadu? Za PO by dostał taki wp.....ol, że miesiąc nie siedział by na 4 literach.. Po drugie tępy łubie jest pandemia i należy przestrzegać postanowień ... bo gnoju śmierdzący stanowi to zagrożenie dla innych osób.. To,że takie tępe ludzie i łapownicy są senatorami, to ktoś to dziadostwo wybrał.