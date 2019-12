Proroctwo św. Szarbela

PiotrS 5.12.19 13:31

Nie no..droga Frondo, ja bardzo proszę o zaprzestanie pisanin w stylu Monty Python'a. Noż nie można sie nie śmiać czytając:

"...Co święty Szarbel chce nam przekazać dzisiaj? On przede wszystkim mówi do nas poprzez milczenie. Swoim milczeniem mówi, że twoje życie nie należy do ciebie. Ten czas, który tutaj przeżywamy - ma być czasem dla tego, który Ci go dał. Dla Boga - mówił ks. Cielecki..."



Św. Szarbel jest niesamowita postacią i naprawdę nawet niewierzący z zainteresowaniem mógłby poczytać o różnych zdarzeniach, jego życiorys, ale tego rodzaju bzdura poprzedzona nie pasującym tytułem do tego nie zachęca.