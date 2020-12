Promowali homomałżeństwa i kapłaństwo kobiet. Koniec lewicowego portalu ,,katolickiego''

Lewicowy portal katolicki „Novena News” z siedzibą w Hiszpanii zamknął działalność. Portal podważał katolicką naukę moralną, promując m.in. „małżeństwa” tej samej płci i wyświęcanie kobiet na księży. Po 18 miesiącach zakończył pracę. Redaktorzy, informując o tym fakcie, napisali, że zaczynając swoją działalność mieli na celu „stanie się wiodącym światowym źródłem informacji na temat religii w Europie i poza Europą oraz rzecznikiem najbardziej autentycznych prądów reformatorskich w Kościele katolickim”.

Choć jako powód zamknięcia portalu redaktorzy podają kryzys wywołany koronawirusem, to zdaje się to jednocześnie być potwierdzenie trendu zaobserwowanego przez socjologów i badaczy religijności. Zarówno w zborach protestanckich, jak i innych „kościołach i organizacjach chrześcijańskich” to „teologiczny konserwatyzm”, „wierność konserwatywnej teologii jest zasadniczą przyczyną rozwoju.

„W swojej książce The Triumph of Faith: Why the World is More Religious Than Ever (Triumf wiary: Dlaczego świat jest bardziej religijny niż kiedykolwiek) wybitny socjolog religii Rodney Stark przeanalizował, jak większość chrześcijan odrzuca radykalne poglądy polityczne lewicowego duchowieństwa, teologów i pisarzy. Odkrył on, że na konkurencyjnym rynku religii odkrywają oni wiele dostępnych pociągających alternatyw” – pisze Jules Gomes na portalu „Church Militant”.

Mimo to były redaktor „Novena News”, Cameron Doody, wydaje się być optymistą, stwierdzając, że nie oznacza to, by wszystko to, co było dla portalu ważnego wraz z nim znikło: „Wprost przeciwnie. Jest wielu w Kościele dzisiaj, którzy walczą o te same sprawy katolickiej reformy, odpowiedzialności, włączenia, solidarności, sprawiedliwości społecznej, współodpowiedzialności i tym podobne, o które walczyliśmy i które nas inspirowały”.

Przykładem wartości, jakie były bliskie lewicowym katolikom redagującym portal, jest artykuł w „Novena News” o homoseksualiście, który został odrzucony przez jezuitów po 10 latach formacji. Portal przytacza jego wypowiedź: „Bóg, który mnie kocha, nie jest wyłączną własnością Kościoła, który odrzuca osoby LGBT”. Miesiąc po islamistycznym ataku w Nicei na portalu opublikowano artykuł, w którym przytaczano „badanie” sugerujące, iż dialog międzywyznaniowy mógłby zapobiec przemocy motywowanej religijnie.

jjf/ChurchMilitant.com