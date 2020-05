Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wniósł skargę nadzwyczajną od nakazu zapłaty dotyczącego lichwiarskiej pożyczki

Niejestemrobotem 13.5.20 12:26

Obstawiam, że sąd wydał właściwy wyrok, a minister wprowadził apelacje po to, żeby zrobić sobie PR. Temu też fronda nie zacytowała uzasadnienia wyroku przez sąd. Niezależnie zresztą od wszystkiego to adwokat firmy, która była pożyczkobiorcą powinien zadbać o jej interes nie prokurator. Aktualnie wygląda na to, że ministerstwo broni nierzetelnych dłużników :(