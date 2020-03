Projekt obywatelski przeciwko paradom równości

-„ Przygotowaliśmy projekt, który będzie zakazywał organizowania parad równości. Parady równości nie mają prawa przechodzić przez polskie miasto dlatego, że łamią one polski porządek konstytucyjny. Podważają to, co jest w polskiej konstytucji, czyli uprzywilejowaną rolę małżeństwa definiowalnego jako związek kobiety i mężczyzny. Konstytucja jasno stanowi, że ten związek podlega szczególnej ochronie i my o tą szczególną ochronę będziemy zabiegać naszym projektem. 16-17 marca będziemy składać pierwszy tysiąc podpisów w Sejmie, potem marszałek Sejmu ma dwa tygodnie, by nas zarejestrować. Szacujemy, że zbiórka wystartuje na początku kwietnia” – powiedział.