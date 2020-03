Programowy as w rękawie? Andrzej Duda: Mam kilka propozycji...

„[…] Chyba wszyscy w tym obozie rozumieją, co to znaczy wygrać, ale także przegrać wybory. Myślę, że tam nie ma takich, którym by nie zależało na kolejnym zwycięstwie wyborczym” - mówił prezydent Andrzej Duda w rozmowie z „Super Expressem” w odpowiedzi na uwagę, że rzekomo nie wszyscy politycy PiS wspierają go w trakcie kampanii wyborczej.