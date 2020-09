Profanacja w Słubicach. Jest zawiadomienie do prokuratury

W ub. sobotę w Słubicach odbył się marsz równości wspólnie zorganizowany przez polskich i niemieckich aktywistów LGBT. W czasie demonstracji doszło do kolejnej profanacji wizerunku Matki Bożej. Teraz zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożył Radny Sejmiku Śląskiego Bartłomiej Kowalski razem z Szymonem Kędzierskim ze stowarzyszenia Młoda Prawica.

W ub. sobotę doszło do kolejnej prowokacji przeprowadzonej przez aktywistów LGBT. Uczestnicy marszu równości w Słubicach nieśli wizerunek Matki Bożej z domalowaną kolorową aureolą. W ten sposób homoaktywiści kolejny raz uderzyli w najważniejsze dla katolików wartości.

Wobec tych wydarzeń Radny Sejmiku Śląskiego Bartłomiej Kowalski i Szymonem Kędzierskim ze stowarzyszenia Młoda Prawica złożyli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Gliwicach. Z zawiadomieniu wskazują na art. 199 Kodeksu Karnego, który podaje:

- „Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Kolejny raz w bezpardonowy sposób, poprzez obrzydliwą profanacje obrażają uczucia i wartości wyznawane przez większość Polaków. Wraz z Radnym @BartomiejKowal2 złożyliśmy dziś doniesienie do prokuratury z art. 196KK, za co grozi do dwóch lat pozbawienia wolności. pic.twitter.com/d7MH407Rw1