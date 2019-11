Profanacja kościoła w Wielkopolsce! ,,Sforsowali drzwi do zakrystii..''

- Okazało się, że sprawcy sforsowali drzwi do zakrystii. Dostali się do sejfu, skąd ukradli Wartość tych przedmiotów jest jedynie materialna - nie przedstawia bowiem wartości historycznej - i wyniosła ok. 15 tys. zł - informuje asp. sztab. Monika Curyk z Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.