Profanacja kościoła w Szczecinie!

żydkiem jesteś i zbierzesz owoce swojej głupoty - jak myślisz żydzi tryumfowali gdy Jezusa Ukrzyżowano ale i tam do czasu "Ziemia odpowiada na krzyk Tego, którego zabito, budzącym lęk hukiem.

Wydaje się, jakby tysiąc gigantycznych rogów wydawało jeden dźwięk. Na ten przerażający

akord nakładają się oddzielne i rozdzierające nuty błyskawic – znaczących niebo we

wszystkich kierunkach. Spadają na miasto, na Świątynię, na tłum. Sądzę, że byli ludzie rażeni

piorunami, gdyż biły one w tłum. Błyskawice są jedynym, nieregularnym światłem,

pozwalającym coś widzieć.

A potem nagle, gdy trwają jeszcze wyładowania piorunów, ziemia trzęsie się w wirze

cyklonowej wichury. Trzęsienie ziemi i trąba powietrzna łączą się, by spuścić apokaliptyczną

karę na bluźnierców. Szczyt Golgoty kołysze się i tańczy, jak taca w ręku szaleńca. Wstrząsy

wywołują drżenie i falowanie i tak potrząsają trzema krzyżami, iż wydaje się, że je

przewrócą.

Longin, Jan, żołnierze chwytają się, czego mogą, jak mogą, żeby nie upaść. Jan jedną ręką

trzyma się krzyża, a drugą podtrzymuje Maryję, która z powodu bólu i wstrząsów, opadła na

jego pierś. Inni żołnierze – zwłaszcza ci z boku wzniesienia – musieli uciec na środek, aby nie

spaść ze wzgórza. Złoczyńcy krzyczą z przerażenia. Tłum woła jeszcze głośniej i chciałby

uciec, lecz nie może. Ludzie upadają jedni na drugich, depczą się, wpadają w szczeliny ziemi,

odchodzą od zmysłów.

Trzy razy powtarza się trzęsienie ziemi i trąba powietrzna, a potem martwy świat całkowicie

nieruchomieje. Tylko błyskawice, lecz bez grzmotów, znaczą jeszcze niebo i oświetlają

żydów. Uciekają we wszystkich kierunkach, z rękami we włosach lub wyciągniętymi przed

siebie, lub wzniesionymi ku niebu, aż dotąd pogardzanemu, którego teraz się lękają.

Ciemność zmniejsza się nieco pod wpływem przebłysku światła, wspomaganego przez

milczące i magnetyczne wyładowania. Pozwala to zobaczyć wielu leżących na ziemi – nie

wiem, czy martwych, czy też nieprzytomnych. Jeden dom płonie w obrębie murów.

Płomienie wznoszą się prosto w nieruchomym powietrzu, wyrzucając swą żywoczerwoną

barwę w ciemny popiel atmosfery.

Maryja podnosi głowę z piersi Jana i patrzy na Swego Jezusa.