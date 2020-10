Prof. Zembala: Pomóżmy premierowi, nie przeszkadzajmy mu!

- W trudnym czasie pandemii miarą prawdziwego patriotyzmu było, jest i będzie tylko stosunek każdego z nas, w każdym miejscu pracy, do tego jak walczyć, jak pomagać, jak przezwyciężać. Chcę, żebyśmy to wszyscy zrozumieli – nie czas na spory, waśnie, niezależnie z jakiego źródła pochodzą – powiedział dzisiaj na antenie Polsat News profesor Marian Zembala, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Profesor Zembala zaapelował, aby wszyscy Polacy zjednoczyli się w walce z pandemią i wpierali premiera polskiego rządu Mateusza Morawieckiego, który – jak stwierdził - "to najlepszy premier na trudne czasy".

Dodał także:

- Ja podzielam ten protest, podzielają go także moje dzieci, ale jednocześnie proszę was wszystkich, szczególnie protestujących, żeby z należytą powagą odnieśli się do służb mundurowych. Pamiętajcie, że ci policjanci także mają swoje rodziny. Oni także powinni być zdrowi. Oni stają na straży porządku

Zwrócił też uwagę na rolę, jaką jego zdaniem powinien odegrać kościół katolicki:

- Jestem przekonany, że w walce z pandemią wygramy, tylko trzeba działać jak jeden mąż, wszyscy bez wyjątku. A Kościół katolicki, mój kościół musi bardzo wspomagać to działanie i nie jątrzyć, tylko w duchu miłosierdzia łagodzić

mp/polsat news