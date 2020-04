Prof. Zbigniew Krysiak: UE w obecnym kształcie jest bankrutem

"Ci ludzie funkcjonują poza światem. Robert Schuman już na rok przed swoją śmiercią mówił o perspektywie bankructwa "supermocarstwa", które opiera się na solidarności oligarchii kapitałowej. Jesteśmy świadkami, jak ci ludzie kryją się w "bunkrach" i nikogo nie stać na to, by wyjść na pole walki" - wskazał.



"Schuman mówił, że patriotyzm to "miłość do ziemi ojczystej", ale przełożył to jednocześnie na relacje między narodami. "Jeśli wyrzekniemy się miłości do własnej ziemi, wyrzekniemy się miłości do innych". Stawanie przeciwko własnej tożsamości i odcinanie się od niej jest zwyczajnym fałszem" - podkreślił.