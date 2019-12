Prof. Wojciech Polak, prof. Andrzej Nowak i Bronisław Wildstein stają w obronie prof. Popieli

„Każdy człowiek w naszym kraju korzysta z prawa wolności słowa. Jeżeli podnosi kwestie trudne to czyni to na własną odpowiedzialność, może też liczyć na pomoc organów państwa oraz rzetelnych dziennikarzy w wyjaśnianiu tych kwestii. Wystąpienia profesor Agnieszki Popieli w żaden sposób nie kolidują z zasadami godnego postępowania nauczycieli akademickich, są one przejawem jej obywatelskiej troski i odpowiedzialności za dobro wspólne”