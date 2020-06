Prof. Waldemar Gontarski: Orzeczenie ws. Trzaskowskiego kłóci się z logiką

Darek 22.6.20 18:46

Powinien być zakaz komentowania wyroków sądów. Albo uznajemy że sądy są od sądzenia i rozstrzygania sporów, albo wróćmy do pojedynków na rewolwery.

Co to za dziki kraj że sądy sądami, ale jak się wyrok nie podoba Partii to wyroków się albo nie wykonuje albo dalej się powtarza to za co się ma wyrok?