Prof. Ryba: UE chce widzieć Polskę na kolanach. Non possumus!

„Praworządność byłaby powiązana z wypłatą środków unijnych. To ogromne zagrożenie. Gdyby UE obiecała nam ogromne pieniądze, ale miała narzędzia ku temu, żeby nam je odbierać, to ten szantaż byłby skuteczny. Nie widzielibyśmy pieniędzy, a zarazem mielibyśmy zewnętrzny wpływ na naszą scenę polityczną” – mówił prof. Mieczysław Ryba.

W swoim wideofelietonie na antenie telewizji TRWAM podkreślił, że nikt nie wie, czym jest owa słynna „praworządność” w ujęciu europejskich elit. Podkreślił, że ta tak naprawdę jest przestrzegana zarówno przez Polskę jak i Węgry, ponieważ oba kraje nie naruszyły żadnego z traktatów. Narusza je natomiast Unia Europejska poprzez wywieranie podobnych nacisków, ponieważ w traktatach nie ma mowy o możliwości niewypłacenia komuś środków. Zauważył:

„W ich rozumieniu praworządnością jest to, co jest ich wolą. Uznają, że tak ma być i jeśli ktoś nie przestrzega np. zasady relokacji uchodźców – która jest pozatraktatowa – to znaczy, że można na niego nałożyć kary”.

Prof. Ryba zaznacza, że Polska nie może się dalej cofać:

„W niczym nie odpuszczają. Wręcz przeciwnie, nacisk rośnie. Unia nie chce widzieć Polski jako partnera stojącego w postawie wyprostowanej, ale partnera na kolanach”.

Dodał też, że Polska to ważna część Wspólnoty i nie sposób chociażby wyobrazić sobie bezpiecznych Niemiec bez owego „bufora przed Wschodem”, jakim jest nasz kraju. Mimo to – jak wskazuje prof. Ryba – nie chcą nas widzieć podmiotowo i o to toczy się walka. Na to jednak zgody być nie może – podkreślił.

dam/radiomaryja.pl,Fronda.pl