Prof. Romuald Szeremietiew: Opozycja chce zniszczyć ,,państwo PiS''. Nie rozumie, że zniszczy państwo polskie

Niejestemrobotem 7.4.20 10:03

Państwo Polskie chce zniszczyć PiS. Dlatego wbrew woli społeczeństwa i nielegalnie prą do wyborów w maju. Które teraz mogą łatwo sfałszować. I tylko dlatego nie chcą stanu wyjątkowego. A co do pieniędzy dla firm zagranicznych, to akurat one najmniej odszkodowań dostaną. Za to Polskie firmy i owszem potrzebują pomocy, ale rząd przehulał całe pieniądze i nie ma jak im pomóc, oraz tak naprawdę nie chce, bo im zależy tylko na władzy, nie na Polsce i Polakach. Taka jest prawda. Przez działania PiSu grozi nam paraliż państwa, masowe demonstracje, powrót do komuny. Bo że przez nich nie byliśmy przygotowani do epidemii już wszyscy widzą