Prof. Rau na Litwie: W obliczu zagrożenia musimy działać razem!

Szef MSZ Zbigniew Rau przebywa z wizytą na Litwie, gdzie wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z szefem litewskiej dyplomacji Gabrieliusem Landsbergisem. Odnosząc się do sytuacji na wschodniej granicy UE prof. Rau podkreślił, że w obliczu wspólnego zagrożenia, Polska i Litwa muszą łączyć się we wspólnych działaniach.

- „Jest to założenie, że jesteśmy wolni i równi. Zawieramy sojusze wolni z wolnymi, równi z równymi. Jest to szczególnie ważne dzisiaj, kiedy wspólnie znajdujemy się pod presją wieloraką, wynikającą z wojny hybrydowej przeciwko państwom wschodniej flanki NATO, którą to wojnę faktycznie wypowiedziano i uczynili to nasi sąsiedzi na wschodzie”