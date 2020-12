Prof. Pawłowicz: Mam pytanie do Lempart

Marta Lempart była oburzona faktem poinformowania przez TVP Info o jej zakażeniu koronawirusem. Zdaniem feministki stacja nielegalnie korzysta z państwowych danych. Na komentarz Lempart odpowiedziała prof. Krystyna Pawłowicz.

Na twitterze liderka tzw. „Strajku Kobiet” napisała:

„Mam przekazać do państwowej bazy listę osób, z którymi miałam kontakt. Jak przyznaje TVP Info - TVPiS ma nielegalny dostęp do tych danych i z nich korzysta do potrzeb Szambomości. Czyli każde wskazane przeze mnie nazwisko znajdzie się w szczujni”.

W odpowiedzi na jej słowa prof. Pawłowicz odpowiedziała, przypominając o swojej historii:

„Na pyt. LEMPART moje PYTANIE. Jak bezpieczne są dane w państw. bazie danych,skoro PO-wski URZĘDNIK z dzieln. WARSZAWA-ŚRÓDM.. udziela info z tej bazy o sędzim TK osobie WYDALONEJ z terytorium RP za jej działalność dla RP szkodliwą?

Jak obywatel RP może być bezpieczny ?”.

Dalej dodała:

„To jest moje pytanie do Marty Lempart”.

