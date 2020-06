Prof. Mieczysław Ryba: Od debaty ważniejsza będzie wizyta prezydenta w USA

-„Andrzej Duda w moim przekonaniu mógł pokazać ciepłą, zatroskaną twarz głowy państwa. Pamiętajmy, że PiS rządzi już pięć lat i zawsze jest tak, że władza trochę się zużywa i jest przez niektórych obywateli odbierana jako władza oddalona od ludzi. W tym względzie gdyby Andrzej Duda odmówił tej debaty, jak kiedyś Bronisław Komorowski, i pokazał że jest ponad resztą, to by było czytane, że mamy do czynienia z jakimś wyobcowaniem” – powiedział prof. Ryba w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

-„Skąd wynikało jego spięcie? Z tego, iż uważa, ze TVP to nie jest jego teren, ale przede wszystkim z tego, że miał dużo do stracenia. Ma dosyć silnych konkurentów. W tym samym mniej więcej obszarze sceny politycznej ma Szymona Hołownię. Jest on sprawniejszy od Trzaskowskiego w sferze czysto marketingowej, wizerunkowej, chociaż Trzaskowski ma swoje talenty. Wyrobienie Hołowni w TVN widać. Kosiniak-Kamysz też mógł zaatakować Trzaskowskiego ze swojej flanki. Jeśli Trzaskowski stracił, to niewiele, a na pewno nie na tyle, żeby się martwić o druga turę, ponieważ ani Hołownia, ani Kosiniak-Kamysz nie zaryzykowali ostrej gry. Żeby odwrócić trendy, które się pojawiły, to powinni zagrać bardzo ostro. Nie tyle przeciwko prezydentowi Dudzie, co jakoś tam wybrzmiało, ale bardzo ostro przeciwko Trzaskowskiemu, bo to by była ich szansa”.