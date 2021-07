Prof. Marcin Wiącek nowym RPO! Senat zatwierdził kandydaturę

Senat zgodził się na powołanie prof. Marcina Wiącka na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. 93 senatorów głosowało za, żaden nie był przeciw, a pięciu wstrzymało się od głosu.

Prof. Marcin Wiącek został wybrany przez Sejm na Rzecznika Praw Obywatelskich na początku lipca jako wspólny kandydat Prawa i Sprawiedliwości oraz partii opozycyjnych. Dziś wybór ten zatwierdził Senat.

- „Jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Traktuję to jako ogromne zobowiązanie. Moim credo przez najbliższe pięć lat będzie ochrona godności każdego człowieka. Każdy, kto przyjdzie do mojego biura uzyska pomoc”

- powiedział nowy RPO.

Senat wyraził zgodę na powołanie Pana Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich. Konstytucyjnym zadaniem RPO jest “stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych”.

🟢Za: 93

🔴Przeciw: 0

⚪️Wstrzymało się: 5 pic.twitter.com/1DzayYMaKA — Senat RP 🇵🇱 (@PolskiSenat) July 21, 2021

kak/PAP