Prof. Lingle: Biden to koń trojański lewicowej ideologii w USA

- „Biden to koń trojański, który ma ułatwić zalanie Ameryki postępowo-lewicową polityką” – przekonuje w rozmowie z Janek Kubaniem prof. Christopher Lingle.

Zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych komentował w rozmowie z prezesem PAFERE Janem Kubaniem prof. Christopher Lingle. Ekonomista podkreśla, że już pierwsze decyzje nowego prezydenta udowadniają, że nie przysłuży się on Stanom Zjednoczonym. Jak zauważa, przedstawiano go, w przeciwieństwie do Trumpa, jako polityka „umiarkowanego”. Dziś widzimy, że umiarkowany z pewnością nie jest.

Libgle przyznaje, że współczesna demokracja zamiast jednoczyć obywateli i chronić ich własność prywatną czyni coś zupełnie odwrotnego. Żyjący jedynie biurokracją politycy nie wiedzą nic o gospodarce i zarządzaniu nią. W ocenie ekonomisty Stany Zjednoczone są na drodze prowadzącej do utracenia dominującej pozycji na świecie.

Ekspert odnosi się też do „dziwnej” polityki energetycznej Niemiec.

- „Niemcy zlikwidowały swoje ekologiczne elektrownie atomowe po to, by kupować amerykański węgiel i nim zatruwać swoje powietrze. Trochę to dziwne posunięcie” – mówi.

kak/pafere.org