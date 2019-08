Prof. Krystyna Pawłowicz: Pani Dulkiewicz, niech Pani dziś pada na kolana!

Polityk zamieściła piosenkę zespołu Sabaton, "Uprising". Jeden z internautów zmontował do utworu "teledysk" z materiałami obrazującymi czasy II wojny światowej. Krystyna Pawłowicz w drugiej części wpisu zwróiła się do prezydent Gdańska:

"I CO, pani @Dulkiewicz_A, TO jest to „złe słowo Polaka przeciw Niemcowi”…? Niech PANI ze swą świtą PADA DZIŚ NA KOLANA I BŁAGA OFIARY tego swego „NIEMCA” o ich WYBACZENIE za pani KPINY z niemieckich ZBRODNI na Polsce i Polakach! POWSTAŃCY WARSZAWSCY, POLACY CZEKAMY!"-napisała poseł Prawa i Sprawiedliwości, odnosząc się do niedawnej wypowiedzi wiceprezydenta Gdańska, który stwierdził, że II wojna światowa zaczęła się od "złego słowa Polaka przeciw innemu narodowi".