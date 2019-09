Prof. Krystyna Pawłowicz: Oni sieją terror na ulicy! M.in. dlatego odchodzę z polityki

Spoko 12.9.19 11:53

Ludzie, toż to już widać gołym okiem, że lewactwo (lewizna czy lwica) – głównie z PO to żadni Polacy. Oni bojkotują nawet największe święta narodowe, są przeciwni reparacjom wojennym, co jest dowodem na to, że nie są Polakami. Oni prowadzą otwartą wojnę hybrydową przeciwko Polsce ! To nie jest wojna przeciwko PIS, jak mógłby ktoś sobie pomyśleć, ale wojna przeciwko Polsce, bo obojętnie kto będzie przy wąadzy, to będzie musiał się z tą wojną zmierzyć. Wojna hybrydowa na Ukrainie różni się od tej w Polsce. Tam ruskie „zielone ludziki” okupują część terytorium Ukrainy (Krym, Donbas). W Polsce zaś „czerwone i tęczowe ludziki” dążą do okupacji całego kraju. Najpierw była i toczy się nadal ogłupiająca propaganda, polegająca głównie na kłamstwach i manipulacjach. Następnie walka o „wolne miasto” Gdańsk (może być niemiecki byleby nie polski). I w końcu chcą likwidacji CBA i urzędów wojewodów, a tym samym odcięcia wpływu rządu i kontroli na samorządy, tworząc terytorialnie odrębne federacje. Początkowo w dużych miastach gdzie prezydentami są ludzie PO, a potem niżej.

Polacy, bądźmy czujni ! Jeśli rząd zlekceważy to towarzastwo to będziemy mieli problem !