Prof. Krystyna Pawłowicz: MOBILIZACJA! Musimy wygrać taką przewagą, by te szantaże i groźby były tylko żałosne

Wies 27.9.19 10:08

Szanowna Pani Profesor.

Nie będzie żadnej rewolty co najwyżej Bolek wyprowadzi swój "milion" na ulicę. Widać to chociażby bo "ogromnym" poparciu na spotkaniach kandydatów antyPiS-u do sejmu.

Grożą nam natomiast ataki terrorystyczne lewackich bojówek z Polski i innych krajów. I dlatego zwycięstwo PiS-u musi być przekonujące tak aby działania antyterrorystów miały poparcie opinii publicznej. Będzie to część wojny hybrydowej prowadzonej przeciwko Polsce.

Grozi nam też "polityka miłości " proponowana przez antyPiS w przypadku wysokiego zwycięstwa PiS-u. Wszystko po to aby dla "świętego spokoju " reformy państwa zatrzymały się w połowie.

Grozi nam też anarchia ze strony łże elit usadowionych w instytucjach państwa które nie podlegają demokratycznej weryfikacji ( sądy, uczelnie, szkoły, muzea, teatry, kino ) Przypomina to trochę tereny Zaboru Pruskiego gdzie do elit nie dopuszczano Polaków robiąc z nich obywateli drugiej kategorii albo Zaboru Rosyjskiego gdzie wysokie stanowiska państwowe otrzymywali tylko zrusyfikowani Polacy.

Grozi nam też to ze nie zmienimy konstytucji Kwaśniewskiego w której władza jest tak rozproszona ze wybrany przez polaków Sejm ( najwyższa władza w państwie ) nie może wprowadzać skutecznie reform. Reformy te są bojkotowane przez inne instytucje państwa albo ograniczane przez rożne "trybunały". Przypomina to czasy saskie kiedy w polskim sejmie nic nie można było zmienić bez zgody cara rosyjskiego bo "porządku" pilnowali carscy żołnierze.