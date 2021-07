Prof. Krasnodębski w węgierskiej prasie: Trzeba stworzyć szeroki sojusz prawicy w Europie

Udzielając wywiadu węgierskiemu dziennikowi „Magyar Nemzet” prof. Zdzisław Krasnodębski wskazał, że w Europie trzeba dążyć do jak najszerszego sojuszu prawicy. Europoseł odniósł się również do powrotu Donalda Tuska na polską scenę polityczną.

Węgierscy dziennikarze pytali prof. Krasnodębskiego, czy w Europie prawica, np. EKR, może skorzystać na powrocie szefa EPL Donalda Tuska do polskiej polityki. W odpowiedzi europoseł stwierdził, że nie potrafi ocenić, jaki wpływ ma trwający w EPL kryzys tożsamościowy na EKR.

- „My też mamy przed sobą okres pełen wyzwań, bo byliśmy przed brexitem trzecią co do wielkości frakcją Parlamentu Europejskiego. Teraz musimy dążyć do stworzenia jak najszerszego sojuszu prawicowego w Europie”

- podkreślił.

Dodał, że podpisana w lipcu przez liderów europejskich partii prawicowych deklaracja jest początkiem tego procesu. Wskazał przy tym na krytykę, jaką podnosiły niektóre siły w Polsce, oskarżając PiS o sojusz z „przyjaciółmi Putina”.

- „Ale powoli te argumenty się zbanalizowały. Moim zdaniem istota kryje się w tym, że znajdujemy fundament wartości, które wszyscy dzielimy. Są nim suwerenność i ochrona naszych kompetencji narodowych, poszanowanie obecnych ram traktatów podstawowych UE i pielęgnowanie chrześcijańskiego dziedzictwa Europy”

- wyjaśnił.

Z deklaracji tej, jak zaznaczył, wynika, że ani Węgry, ani Polska nie są w stanie samodzielnie bronić Europy.

kak/PAP