Prof. Krasnodębski o wizycie Jourovej: To teatr absurdu

Gościem programu "W punkt"Katarzyny Gójskiej był europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski. Oceniając ostatnie wydarzenie związane z głosowaniem rezolucji przeciwko Polsce w PE oraz wizytę wiceprzewodniczącej KE Very Jourovej stwierdził:

- To jest coś nowego w tych argumentach, które się toczą przeciwko nam (...) Rada Europy to jest to ciało, gdzie w debacie brali też udział przedstawiciele Rosji krytykujący praworządność w Polsce – powiedział Krasnodębski