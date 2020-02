Prof. Karski: sędziowski nie znaczy zgodny z prawem

- Niezależnie od nazw organizacji, od ich składów, mamy do czynienia z pewną działalnością lobbingową na rzecz poszerzenia przywilejów sędziów. Mamy do czynienia z sytuacją, w której w niektórych środowiskach znajduje to podatny grunt, natomiast z pewnością jest tak, że ustawa jako taka jest zgodna z prawem Unii Europejskiej, a działanie Komisji byłoby wykroczeniem poza ramy przypisane traktatami instytucjom unijnym. To, że coś ma określenie „sędziowski” w nazwie, to jeszcze nie znaczy, że działa na rzecz utrzymania prawa, czy też na rzecz jakichś pozytywnych wartości.