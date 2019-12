Prof. Karpiński: Co Tokarczuk mogłaby powiedzieć Szwedom

Jack Em 15.12.19 20:16

Panie Profesorze, lepiej niech nic nie mówi !!!



Tokarczuk Olga Nawoja urodziła się w Polsce, ale jej rodzice są/byli Ukraińcami i komunistami oddanymi stalinowi i bolszewikom. Jakie krzywdy wyrządziła Polska Oldze Tokarczuk, że ona tak jej nienawidzi? Olga Tokarczuk krytykuje Polskę i Polaków zarzucając nam mordowanie Żydów i niewolenie Ukraińców, jeśli użala się nad „Akcją „Wisła”, a milczy na temat mordowania Polaków na Kresach Wschodnich, to coś z jej widzeniem świata jest nie tak. Oczywiście, że historia Polski nie jest jednowymiarowa, ale jeśli polskich chłopów na Ukrainie ta pisarka traktuje, jak właścicieli niewolników i kolonizatorów, to coś jest nie tak... Warto ją zapytać, czy mordowanie Polaków przez UPA było jej zdaniem walką narodowo-wyzwoleńczą i czy historia Żydów w Polsce jest historią dobrych wśród złych? Jeśli była członkinią redakcji marksistowskiej „Krytyki Politycznej”, to uzasadnione jest pytanie, czy jest za likwidacje granic państwa polskiego i czy zapisałaby się do Międzynarodówki? Nie, nie żartuję.

Nienawidzi katolicyzmu, a wierzy we wróżby, astrologię, czyli taki zabobon. Mamy tu do czynienia z jakimś wariactwem intelektualnym. Świat dla niej jest „maszynerią bez Boga” a astrologia „sposobem na poszukiwanie porządku i praw nim rządzących”.

Podsumowując. Jeśli ktoś jest autorem wybitnie politycznych treści, to będzie pod tym kątem analizowany. Proste.