Prof. Jan Szyszko nie żyje. Były minister miał 75 lat

Weteran Prawdziwy 9.10.19 13:41

Zastanawiam się skąd taka wielka ilość IDIOTÓW jest na Polskiej ziemi. Taki pojedynczy IDIOTA, kandydat do władz to jest normalne, ale Ci, co IDIOTĘ WYBRALI, to już musi być cała masa IDIOTÓW. Normalny, NIEIDIOTA nigdy IDIOTY nie wybierze. Był taki jeden DUREŃ, który rzucił na stół ŚWIŃSKI RYJ, pomachał GUMOWYM WIBRATOREM i w wyborach dostał na Polskiej ziemi 12 % głosów. Przecież NORMALNY, nie CHORY wyborca nigdy na takiego DURNIA nie zagłosuje. Na takich głosują CHORZY na umyśle wyborcy.

HMMMM!!!! Jestem w stanie zrozumieć, że Ci ZWYCIĘŻAJĄ w KRYMINAŁACH i WIĘZIENIACH zapełnionych MORDERCAMI, BANDYTAMI, ZŁODZIEJAMI, GWAŁCICIELAMI i ZBOCZEŃCAMI, jakich są pełne WSZYSTKIE WIĘZIENIA w POLSCE ( jak wiadomo każdy w więzieniu jest NIEWINNY jak NOWORODEK)???, Ci KRYMINALIŚCI skoro glosują w 90% na NOWOCZESNĄ PLATFORMĘ OBYWATELSKĄ, to DOBRZE WIEDZĄ NA, KOGO GLOSUJĄ. Dla takich CWANYCH wyjadaczy, jakich mamy osadzonych w KRYMINAŁACH, tylko tacy, którzy są u władzy, są dobrzy, z którymi jest KRYMINALISTOM po drodze. Takich wybierają, którzy umożliwią im dalsze bezkarne RABOWANIE i ZABIJANIE, z którymi jest KRYMINALISTOM "po drodze". Gdzie zwyciężają wśród RÓŻNEJ MAŚCI NACHODŹCÓW na CZOŁGACH RADZIECKICH, wśród LIPNYCH POLAKÓW Polskojęzycznych z POZAMIENIANYMI NAZWISKAMI na POLSKO-BRZMIĄCE? Ale CZY wśród PRAWDZIWYCH POLAKÓW możliwe jest zwycięstwo tych???, co to są za nauką MASTURBACJI dzieci w PRZEDSZKOLACH, co walczą z KOŚCIOŁEM i UCZESTNICZĄ w marszach z umieszczoną na transparencie WAGINĄ zamiast MATKI BOSKIEJ???, co nie widzą problemu, gdy MAFIA PRZYTULIŁA, jak liczą znawcy, nawet 400 MILIARDÓW należnego Polakom VAT-u, które to POOLAKÓW PIENIADZE można było przekazać na PODWYZKI EMERYTUR (jak wiemy były podwyżki 3 zł rocznie zamiast choćby 70 złotych rocznie przez 8 lat rządów PO), na DODATEK dla GŁODNYCH DZIECI (500+), na DODATEK dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH czy budowę mieszkań dla MŁODYCH MAŁŻEŃSTW, tych, co donoszą na POLSKĘ LEWACTWU ZACHODNIOEUROPEJSKIEMU, tych, co głosują przeciw POLSCE w UE??. Gdzie umieszcza się LEWAKA, który na przejściu dla pieszych przejechał staruszkę?? Chociaż jak pamiętamy, w GALICJI był nijaki Jakub SZELA ze swoją ANTYPOLSKĄ BANDĄ, która MORDOWAŁA POLAKÓW, rżnęła PIŁAMI POLAKÓW, zabijała DZIECI, KOBIETY i STARUSZKÓW, któremu nic się nie stało ze strony ÓWCZESNYCH SĄDÓW?? Jak wiemy NOWOCZESNA PLATFORMA OBYWATELSKA wygrała wybory do UE w środowiskach LEWACKICH, szczególnie w CISNEJ. CZY CISNA to takie LEWACKIE ŚRODOWISKO??? A tak ładnie o CISNEJ śpiewała KRYSTYNA PROŃKO "Deszcz w Cisnej".