Prof Horban: Trwa wyścig między możliwością szczepienia, produkcji i rzetelnego testowania szczepionek

- Firmy nie czekają, jak dostaną wyniki badań trzeciej fazy z uruchomieniem linii produkcyjnej – powiedział dzisiaj na antenie Radia Zet główny doradca premiera ds. walki z koronawirusem prof. Andrzej Horban.

- Trwa wyścig pomiędzy możliwością szczepienia, pomiędzy możliwościami wyprodukowania szczepionki i jej bardzo uczciwego wytestowania – to jest następny element, z którym się zmagamy – dodał.

Jak stwierdził doradca premiera, „firmy farmaceutyczne z uruchomieniem produkcji nie czekały na wyniki badań trzeciej fazy”.

- Możliwości produkcyjne firm produkujących szczepionki będą rosły z miesiąca na miesiąc. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili jest kilka szczepionek produkowanych przez bardzo poważne firmy, które są już produkowane, ale i testowane. Na tym polega właśnie ta metoda, która jest zastosowana: firmy nie czekają, jak dostaną wyniki badań trzeciej fazy z uruchomieniem linii produkcyjnej. Już to produkują – wyjaśnił.

Jak dodał profesor uruchomienie branży turystycznej ma nastąpić w ciągu najbliższych trzech miesięcy, ale jest to „wypadkowa wielu czynników”.

Stwierdził, że rząd robi to, „żeby ochronić ludzi, którzy nie tyle chorują, co umierają, bo gdyby to była choroba prosta czy łagodna dla większości, czy dla wszystkich, to w ogóle by nie było tego typu kramu”.

- Zdemolowaliśmy (...) gospodarkę, zdemolowaliśmy szkolnictwo i w ogóle wszystkie aspekty życia społecznego – dodał.

Stwierdził również, że „nie mamy alternatywy” niż szczepienia i szybkie wprowadzanie tych preparatów na rynek, ponieważ w innym przypadku szczepienia byłyby możliwe dopiero w roku 2022.

mp/radio zet