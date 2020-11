Prof. Horban: Boże Narodzenie możliwe bez restrykcji koronawirusa

- Jesteśmy nie w odwrocie, tylko na równo. Jeżeli liczba zakażeń utrzymuje się na poziomie 20 tys. zakażeń, to jest to liczba olbrzymia, ale nie rośnie. - powiedział w piątek na antenie Radia ZET główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban.

Ekspert dodał, że Polska jest na dobrej drodze, aby przez świętami Bożego Narodzenia restrykcje epidemiologiczne w naszym kraju zostały zniesione.

- Od nas zależy, czy znowu wrócimy do krzywej wznoszącej się, czy szczęśliwie ta liczba chorych zacznie spadać. 20 tys. osób dziennie z objawami klinicznymi to jest olbrzymia liczba, to naprawdę nie jest mała epidemia – dodał profesor.

Ekspert podkreślił, że sprawą kluczową z punktu widzenia gospodarki jest uniknięcie lockdownu.

W czwartek Ministerstwo Zdrowia podało, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 22 tys. 683 osób; łącznie wykryto dotąd 641 tys. 496 przypadków. Resort przekazał, że zmarło dalsze 275 osób, w sumie odnotowano 9080 zgonów.

W środę MZ informowało o 25 tys. 221 nowych zakażeniach, we wtorek o 25 tys. 484, w poniedziałek o 21 tys. 713, w niedzielę o 24 tys. 785, w sobotę o 27 tys. 875, a w piątek o 27 tys. 86 nowych zakażeniach.

mp/pap/ministerstwo zdrowia/radio zet