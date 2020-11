Prof. Gut: Rząd może wprowadzić godzinę policyjną

„To, co mieliśmy na wiosnę to była łagodna zabawa” – stwierdził prof. Włodzimierz Gut mówiąc o obecnym rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce.

Znany epidemiolog w rozmowie z „Super Expressem” zaznaczył, że rząd może w związku z tym wprowadzić godzinę policyjną, a sytuacja w Polsce może przypominać tę, jaką znamy z Wuhan:

„Może nie zaspawano by drzwi w mieszkaniach, ale sytuacja w której najpierw wychodzą po zakupy ludzie z bloków o numerach parzystych od 10 do 12, a potem z nieparzystych – od 11 do 13 wcale nie jest niewyobrażalna”.

dam/"Super Express",Fronda.pl