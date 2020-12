Prof. Gut o strategii szczepień: To logiczne działania

Premier Mateusz Morawiecki poinformował dziś, że Polska zamówiła już 45 mln dawek szczepionki na koronawirusa i jest gotowa podpisać kolejne umowy. Rządową strategię szczepień skomentował w rozmowie z portalem niezależna.pl wirusolog prof. Włodzimierz Gut, który przekonuje, że jest to strategia słuszna.

Ekspert zaznacza, że przekazana dziś przez premiera wiadomość jest nowiną dobrą, bo „lepiej mieć niż nie mieć”. Zwraca jednak uwagę, że każda z zamówionych przez Polskę szczepionek jest inna:

- „Jest to spowodowane możliwościami zakupu. Różne opcje szczepionkowe są kupowane, część z nich została już kupiona, zanim w ogóle powstały” – wyjaśnił wirusolog.

Za słuszne prof. Gut uważa szczepienie w pierwszej kolejności medyków i osób powyżej 65. roku życia.

- „Moim zdaniem nie powinno być przymusu prawnego do szczepienia. Oczywiście są do tego podstawy prawne. Na wypadek ogłoszenia stanu epidemii można zastosować przymus, ale po co? Jeżeli i tak szczepionki nie starczy dla wszystkich. Przymus można zastosować wtedy, kiedy udałoby się zapewnić szczepienie wszystkim” – mówił.

Dodał, że w obecnych okolicznościach obowiązek szczepienia jest niemożliwy do przeprowadzenia, ponieważ wszystkie poddane mu osoby musiałyby zostać zaszczepione tą samą szczepionką.

kak/niezależna.pl