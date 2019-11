Prof. Grzegorz Kucharczyk: Miarą człowieczeństwa staje się PESEL

"Kardynał pisze, że widzimy w świecie zachodnim zajmowanie się „zgorszeniami drugorzędnymi” – to są szeroko komentowane prawa zwierząt. Nikt normalny, o zdrowych instynktach, nie będzie dążył do znęcania się nad zwierzętami, bo byłoby to nieludzkie. Natomiast postawienie tego jako sprawy pierwszorzędnej wagi, czyli zagrożenia, którym w pierwszej kolejności musimy się zajmować i powoływać zespół parlamentarny, to jest to odwrócenie właściwej hierarchii rzeczy, bo podstawowym problemem jest zapewnienie respektowania podstawowych praw człowieka, a najważniejszym z nich jest prawo do życia, bez względu na to, czy się urodził, czy się jeszcze nie urodził" - powiedział profesor.