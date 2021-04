Prof. Dudek: PO ma ogromny problem. PiS rozbiło opozycję

- „To, co się w ostatnich dniach wydarzyło, to sukces prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, któremu udało się rozbić opozycję” – mówi w rozmowie z portalem Wprost.pl prof. Antoni Dudek.

W czasie dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ratyfikacji decyzji na temat zwiększenia zasobów własnych Unii Europejskiej. Ratyfikacja ustawy przez wszystkie państwa członkowskie UE jest warunkiem realizacji budżetu wspólnoty i Funduszu Odbudowy. Teraz projekt ustawy trafi do parlamentu. Przeciw ratyfikacji jest jednak Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, która widzi w niej zagrożenie dla polskiej suwerenności. Aby więc Polska mogła otrzymać gigantyczne środki z Unii Europejskiej Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje poparcia opozycji.

Przed dzisiejszym posiedzeniem Rady Ministrów premier Mateusz Morawiecki spotkał się z przedstawicielami Lewicy. Po spotkaniu szef klubu PiS Ryszard Terlecki przekazał, że udało się dojść do porozumienia w kluczowych kwestiach dot. Krajowego Planu Odbudowy.

W rozmowie z portalem DoRzeczy.pl prof. Ryszard Bugaj ocenia, że porozumienie PiS i Lewicy ws. Funduszu Odbudowy jest bez wątpienia złamaniem jedności opozycji. To, jak podkreśla, jest z kolei ogromnym problemem dla Platformy Obywatelskiej.

- „Stawia w niezwykle trudnym położeniu Koalicję Obywatelską, która będzie musiała stanąć przed dylematem – głosować razem z PiS, czy odrzucić Fundusz Odbudowy. Podobne dylematy może mieć PSL. Był to bardzo poważny cios w jedność opozycji, którą po tym, co się stało będzie bardzo trudno zbudować”

- mówi ekonomista.

Podobnego zdania jest prof. Antoni Dudek.

- stwierdził politolog w rozmowie z portalem Wprost.pl.

- „Platforma może teraz się wstrzymać, zagłosować za lub przeciw – to nie ma żadnego znaczenia. Partia Budki znalazła się poza polityczną grą. Na opozycji każdy odgrywa swoją część gry. Co do zasady wszystkie partie opozycyjne są antypisowskie, ale jak przychodzi do szczegółów, to okazuje się, że nie wszyscy w równym stopniu”

- wyjaśnia ekspert.

Porozumienie zawarte przez Lewicę z Prawem i Sprawiedliwością to w ocenie prof. Dudka wykopanie wielkiego rowu pomiędzy partiami opozycyjnymi.

