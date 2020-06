Prof. Czarnek: Trzaskowski to wilk w owczej skórze

Leszek 14.6.20 11:30

Jak to nazywają w wolnych (niszowych) anglojęzycznych mediach „plannned-demic” (pandemia kpronawirusa) nie ustępuje i to w skali globalnej.



Oczywiście nie jest to akcja promowana przez jeden rząd , nawet najpotężniejszy, ale manifestacja masowej psycho-operacji, koordynowanej przez globalną oligarchię, która to pociąga za sznurki wszystkich znacznejszych „rządów” świata, demonstrujących swą „zapobiegliwość” w oczach społeczeństwa.



Dla porównania „epidemia świńskiej grypy” z 2009 roku, według oficjalnych danych, zainfekowała 61 milionów Amerykanów (https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=208757), ale nikt nie wpadł na pomysł, socjalnego dystansu, dławienia gospodarki, zakazu poruszania się, itp.



Dziś króluje filozofia „ratowania choćby jednego życia”. Czemuż więc nie rozciąga się tej „filozofii” na inne dziedziny życia? Tylko w USA, 35 tysięcy osób ginie rocznie w wypadkach samochodowych. Dlaczego więc nie zakazuje się ruchu kołowego? Pytanie to pozostaje bez oficjalnej odpowiedzi.



Nieoficjalnie możemy domniemać, że celem „planned-demic” są następujące sprawy:



• Załamanie globalnej gospodarki i przejęcie jej zadłużenia przez banki globalnych oligarchów;



• Usprawiedliwić nakaz globalnych obowiązkowych szczepień przeciw koronawirusowi;



• Globalnej koordynacji tzw. ID2020 satelitarnej identyfikacji i kontroli ludności;



• Zredukowanie globalnej populacji poprzez przymusowe szczepienia szkodliwymi substancjami, oraz pośrednio poprzez zaniechanie rutynowej opieki zdrowotnej nad populacją;



• Uwiarygodnienie jednego globalnego rządu, który jedynie jest w stanie zapobiec skutkom „straszliwej pandemii”;



• Przetestować i usprawnić systemy kontroli obywateli w ramach państwa policyjnego;



• Użyć groźby wirusa, jako pretekstu do eliminacji pieniądza papierowego i zastąpienia go całkowicie transakcjami elektronicznymi, podlegającymi pełnej kontroli globalnej oligarchii