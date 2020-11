Prof. Czarnek: ,,Senat wyłamuje się z państwa polskiego’’

Minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek skomentował wczorajsze wystąpienie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Prof. Czarnek przekonuje, że należy wprost stwierdzić, iż chcąc prowadzić własną politykę zagraniczną, „Senat wyłamuje się z państwa polskiego”.

- „Wzruszające, kiedy człowiek znany z umiłowania pieniędzy ze swojej przeszłości, mówi o pieniądzach, a nie o wartościach” – skomentował prof. Przemysław Czarnek wczorajsze orędzie marszałka Senatu.

Jak zaznaczył, problemem jest to, że Polska, mając kilka ośrodków władzy jakimi są prezydent, rząd, Sejm i Senat, ma wspólną politykę zagraniczną. Za prowadzenie tej polityki odpowiedzialny jest rząd.

- „Jeżeli Senat, i to jeszcze ustami marszałka, podważa stanowisko negocjacyjne Polski prowadzone przez premiera, to to jest działanie na szkodę państwa i tak działa właśnie pan marszałek Grodzki” – podkreślił szef MEN.

- „Jeśli Senat chce stworzyć swoją politykę zagraniczną, tak naprawdę, wyłamuje się z państwa polskiego. Trzeba to wprost mówić. Nie można tego rodzaju rzeczy mówić w oderwaniu od stanowiska rządowego i w oderwaniu od Konstytucji RP. To zrobił pan marszałek Grodzki. To jest skandal” – dodał.

kak/RMF FM, Tysol.pl