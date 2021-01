Prof. Czarnek: Rektor WUM nie wyciągnął żadnych wniosków

Rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong poinformował dziś, że mimo apelu ministra zdrowia, nie ustąpi ze swojego stanowiska. Sprawę skomentował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który podkreśla, że postawa rektora WUM nie jest dobrą wróżbą na przyszłość.

- „W związku z wypowiedziami ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który podczas konferencji prasowej w dniu 11.01.2021 r. wyraził oczekiwanie mojej dymisji z funkcji rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, oświadczam, że nie ustąpię z zajmowanego stanowiska” – napisał w opublikowanym dziś oświadczeniu prof. Zbigniew Gaciong, odpowiadając na wczorajszy apel szefa resortu zdrowia.

Do sprawy odniósł się minister edukacji i nauki:

- „Przede wszystkim nie spodziewałem się tego, co stało się na WUM. (…) To nie powinno się wydarzyć, a w szczególności na WUM. Liczyłem, że pan rektor wysłucha dokładnie slow ministra zdrowia i wyciągnie z tego odpowiednie wnioski. Nie ma refleksji. To nie wróży dobrze na przyszłość” – powiedział prof. Czarnek na antenie TVP.

- „Tu nie ma czego bronić. Tu trzeba spowodować, by niczego takiego więcej Polska nie oglądała. Jesteśmy naprawdę na froncie walki z koronawirusem, który naprawdę sieje spustoszenie” – dodawał.

Wyraził też nadzieję, że sytuacja na WUM okaże się być przestrogą dla innych osób, które chciałyby zaszczepić się bez kolejki.

kak/TVP, wPolityce.pl