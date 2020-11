Prof. Czarnek: Koniec z gender na polskich uczelniach!

„Co nauczyciele robią i gdzie po godzinach pracy, to nie jest moja sprawa, natomiast, jak się zachowują publicznie i czy dają dobry przykład uczniom, to już jest sprawa nadzoru pedagogicznego” – mówił dziś minister Przemysław Czarnek odnosząc się do popierania Strajku Kobiet przez nauczycieli.

W rozmowie na antenie Polskiego Radia 24 dodawał, mówiąc o wspomnianych protestach:

„Bardzo często dzisiaj mówimy, że ktoś jest świadomy swoich praw, rzadko kto mówi o jakichkolwiek obowiązkach”.

Zdaniem ministra z pewnością potrzeba dziś zmian jeśli chodzi o edukację, jednak podkreślił że nie można tego dokonywać na drodze rewolucji, ale reform. Wskazywał też:

„Nauka to jest poszukiwanie prawdy, gender to jest ideologia, która jest ideologią marksistowską, jest fałszywą wizją człowieka”.

Dodawał, że dziś bardzo często dyskryminowane są te osoby, które głoszą swoje tezy zgodnie ze swoim światopoglądem i popierając je argumentami naukowymi. Zapowiadał dążenia do tego, aby na uczelniach jak najszybciej zapanowała wolność nauki i obecny był tam także konserwatywny, chrześcijański punkt widzenia na świat.

„Koniec z gender na polskich uczelniach, to ideologia, a nie nauka”

- powiedział minister.

dam/Polskie Radio 24,Fronda.pl