Prof. Czarnek: Doszliśmy w Europie do poziomu gorszego niż Związek Radziecki

„[…] Ci ludzie świadomie wierzą w marksizm. Są neomarksistami, postmodernistami i prawdy w ogóle nie tolerują” – powiedział minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek komentując działania Brukseli w kwestii tzw. praworządności orz rezolucją Parlamentu Europejskiego na temat rzekomego „faktycznego zakazu prawa do aborcji w Polsce”.

„Doszliśmy w Europie do poziomu gorszego niż Związek Radziecki i komunizm”

- podkreślił Czarnek dodając, że o ile w ZSRR byli urzędnicy robiący wszystko pod dyktat marksistów samemu w niego nie wierząc, teraz mamy do czynienia z ludźmi świadomie w marksizm wierzącymi.

W rozmowie na antenie TVP Info odnosząc się do wczorajszej rezolucji prof. Czarnek dodał: „To jest bezprawie”. Dalej podkreślił:

„To jest obraz <<cywilizacji śmierci>> przed którą przestrzegał Jan Paweł II przez cały swój pontyfikat. Dzisiaj mamy – można powiedzieć – kulminacyjne momenty <<cywilizacji śmierci>> w Europie, jeśli Europa martwi się o atlas antykoncepcji, o tzw. prawo do aborcji – czyli prawo do zabijania, a nie martwi się np. o to, że Europejczycy się nie rodzą, to jesteśmy w kulminacyjnym momencie <<cywilizacji śmierci>>”.

dam/TVP Info,niezalezna.pl