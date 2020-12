Prof. Czarnek: Będziemy realizować testament ks. prof. Maryniarczyka

„Ksiądz profesor wraz z Lubelską Szkołą Filozoficzną dążył do wprowadzenia klasycznego nauczania na poziomie szkolnictwa średniego - to testament, jaki przekazali nam do zrealizowania o. prof. Mirosław Albert Krąpiec i ks. prof. Andrzej Maryniarczyk” – powiedział dziś minister edukacji i nauki, prof. Przemysław Czarnek.

W rozmowie z „Naszym Dziennikiem” dodał:

„Oczywiście stopniowo będziemy uwzględniać jego elementy w Ministerstwie Edukacji i Nauki, bo oświata, to organizm żywy, wymagający roztropnych operacji”.

Zaznaczył, że filozofia daje mądrość i właściwe ukierunkowanie w życiu. Dodał, że obecnie zespoły pracują nad analizą podstaw programowych.

„Chcemy zobaczyć, co robić, by w szkole uczniów uczyć mądrości”

- zapowiedział prof. Czarnek.

dam/PAP,Fronda.pl