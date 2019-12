Prof. Bralczyk krytycznie o wypowiedzi Tuska

"Ktoś złośliwie i nie wulgarnie, bo to jest tylko potencjalnie wulgarny skrót myślowy, na Twitterze napisał, że nie grozi nam żaden polexit, tylko wyp****ol"-stwierdził przewodniczący EPL, Donald Tusk. Ta wypowiedź nie spodobała się znanemu językoznawcy, prof. Jerzemu Bralczykowi.

Były szef Rady Europejskiej jeździ po Polsce, promując swoją książkę "Szczerze". Przy tej okazji regularnie atakuje polski rząd. Były premier na spotkaniu we Wrocławiu, cytując wypowiedź internauty, użył wulgarnego słowa.

"Ktoś złośliwie i nie wulgarnie, bo to jest tylko potencjalnie wulgarny skrót myślowy, na Twitterze napisał, że nie grozi nam żaden polexit, tylko wyp***dol. I domyślam się, o co autorowi chodziło"-powiedział Donald Tusk. Wypowiedź polityka skomentował prof. Jerzy Bralczyk, który uważa, że na używanie tego typu słownictwa mogą pozwolić sobie użytkownicy mediów społecznościowych, ale mężowi stanu to nie przystoi.