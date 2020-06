Prof. Bogdan Musiał: Polska jest kompleksem Putina

-„To jest kłamstwo i propaganda, ponieważ Związek Sowiecki nigdy nie był zainteresowany pomocą Polsce i od początku chciał Polskę zniszczyć. Celem Rosji bolszewickiej, później – Związku Sowieckiego było – Polska nie była celem głównym – zbolszewizowanie Niemiec. Polska stała na drodze do serca Europy a tym sercem Europy był niemiecki przemysł i niemiecka klasa robotnicza. Polska to blokowała i dlatego należało ją zniszczyć. To nie są moje słowa, ale Lenina, Trockiego, Stalina. Putin to powtarza. Oczywiście po 1945, jak Amerykanie uzyskali dostęp do niemieckich archiwów, znaleźli dokumenty, które pokazywały, w jaki sposób powstał układ Hitler-Stalin i to opublikowali. Na to właśnie zareagował Stalin” – przypomina uczony.