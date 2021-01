Prof. Antoni Dudek: Wulgarny radykalizm Lempart odrzuca wyborców

„W sprawie aborcji czeka nas długa i dramatyczna wojna. W przypadku referendum jest jeden problem, nawet jeśli wygrają zwolennicy liberalizacji, to co to oznacza? Czy drogą referendum zmieniamy konstytucję? Samo referendum nie zmienia konstytucji, nie rozwiąże problemu” – przekonuje prof. Antoni Dudek.

W rozmowie na antenie RMF24 politolog i historyk ocenił też kwestię wulgarnych i agresywnych protestów tzw. „Strajku Kobiet”. Podkreślił, że Marta Lempart jest tak naprawdę obciążeniem:

„Lempart prezentuje wulgarny radykalizm, który odrzuca znaczną część wyborców, którzy krytycznie oceniają to, co robi PiS. Ale zarazem jeśli widzą, że alternatywą jest pani Lempart, rzucająca „mięsem” nieustannie, że to jest fajny sposób uprawiania dyskurs publicznego, to jest prezentem dla mediów prorządowych”.

Ostro skrytykował też obecne działania Grzegorza Schetyny, który w ostatnim czasie wielokrotnie krytykował kryzys PO i rolę Borysa Budki. Zdaniem politologa, Schetyna to polityk wypalony, co widać wyraźnie w każdej jego wypowiedzi:

„Jeśli Grzegorzowi Schetynie uda się na nowo przejąć kontrolę nad PO, to będzie to przypominało powrót Leszka Milera, który w pewnym momencie stanął na czele SLD”.

dam/RMF24,Fronda.pl